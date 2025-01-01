В санаториях Пермского края в 2024 году отдохнули 170 тысяч человек Общее количество мест в санаториях региона превысило 7 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал бронирования Санатории-России.рф опубликовал список наиболее востребованных регионов России для оздоровительного отдыха в 2024 году. Рейтинг основан на статистике посещаемости санаторно-курортных учреждений. Согласно информации портала, здравницы Пермского края приняли 170 тыс. отдыхающих в 2024 году, что на 20,4% превышает показатель 2023 года. Общее количество мест в санаториях региона превысило 7 тыс.

По итогам 2024 года Пермский край занял восьмую позицию в общероссийском рейтинге по числу туристов, выбравших санаторный отдых.

В первую десятку лидеров по популярности среди отдыхающих в санаториях в 2024 году вошли Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Московская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, Республика Татарстан, Пермский край, Тюменская область и Челябинская область.

Как отметил член Правления Национальной Курортной ассоциации Евгений Терентьев, общее число посетителей российских санаториев в прошлом году увеличилось на 3,2%, достигнув отметки в 7 млн 276 тыс. человек.

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