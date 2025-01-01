В Перми родители рассказали, где их дети проведут летние каникулы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Родители школьников из Перми поделились планами на летние каникулы своих детей.

Как выяснил SuperJob, наибольшая доля родителей (34%) планирует, что их дети проведут летние месяцы дома. Почти треть опрошенных (30%) отправят детей за город, в деревню или на дачу, а 16% выбрали для своих чад летние лагеря оздоровительного типа. Отдых на Черноморском побережье предпочли 10% респондентов, 8% планируют путешествия по России, и лишь незначительная часть (2%) отправит детей за рубеж.

Наиболее популярными направлениями для путешествий по России стали Байкал, Москва и Санкт-Петербург, а также Калининград, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Среди зарубежных стран лидируют Турция и Египет, за ними следуют Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Небольшая доля родителей (2%) предпочла школьные лагеря. Каждый десятый выбрал альтернативные варианты, такие как санатории, туристические походы или посещение родственников. Однако 9% родителей на момент опроса ещё не определились с местом летнего отдыха для своих детей.

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