За неделю в ДТП в Перми один человек погиб и 23 ранены Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

С 12 по 18 мая 2025 года в Перми зафиксировано 21 ДТП, погиб один человек, 13 взрослых и 10 детей получили ранения различной тяжести. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За минувшую неделю работники Дорожной инспекции выявили 1049 случаев нарушения правил дорожного движения.

В частности, 31 водитель управлял транспортным средством с признаками алкогольного или иного опьянения (при этом 7 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде).

Кроме того, 36 водителей управляли автомобилем, не имея при себе водительских прав; 19 раз были нарушены правила перевозки несовершеннолетних; в 85 случаях водители не уступили дорогу пешеходам; 66 раз пешеходы нарушали правила дорожного движения.

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