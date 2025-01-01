Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском крае можно отметить День защиты детей на семейном познавательном обеде
Событие организуют Пермский краеведческий музей и экоотель «Ерёмичи»
Пермский краеведческий музей и экоотель «Ерёмичи» устраивают семейный воскресный обед «приСЛОНись к истории».
Гостям будет предложен обед с элементами полевой кухни в стиле палеонтологической экспедиции и интерактивный рассказ о том, как в Пермском крае нашли трогонтериевого слона. Кроме того, пройдут презентация глянцевого издания «Трогонтериевый слон. Прислонись» (6+) и мастер-класс для детей — создание «палеослона» из природных материалов.
Гостями события станут директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, её заместитель Юлия Глазырина и, возможно, сам слон в виде весёлого арт-объекта.
Событие состоится в «Ерёмичах» 1 июня, в Международный день защиты детей. Начало в 12:00.
Пермский краеведческий музей планирует серию событий в сфере гастрономического туризма. Так, в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в 2026 году состоится серия ужинов в этнографическом стиле.
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