Строительство уникальных тоннелей под Транссибом в Перми завершат в июле Работы ведутся без прекращения движения поездов Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

В Перми близится к завершению возведение очередного путепровода под Транссибирской магистралью, расположенного на ул. Вишерской. В рамках проекта создаются два независимых тоннеля, а подъездная дорога расширяется до четырёх полос. Об этом написал губернатор Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале. Глава региона совершил инспекционную поездку на строительную площадку вместе с первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым.

«Показали Валентину Олеговичу технологии, которые позволили строить тоннель, не прекращая движения поездов. Составы здесь идут каждые 6 минут, а длина путепровода — 87 м. Это самый протяжённый тоннель в России, который создавался по такой технологии», — сообщил глава региона.

Новый путепровод позволит жителям Дзержинского района и Пермского округа проезжать напрямую с ул. Строителей на ул. Дзержинского без необходимости пропускать трамваи или встречные машины, и время в пути значительно сократится.

Как сообщил губернатор, по плану окончание строительства намечено на июль этого года.

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