Элитную квартиру дочери пермского застройщика выставили на торги Начальная цена составляет 33 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Арбитражный управляющий бывшего главы строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой. Стартовая цена объекта составляет 33 миллиона рублей. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой н платформу «Федресурс».

На продажу выставлена трёхкомнатная квартира площадью 195,1 кв.м. Она расположена в Перми на пятом этаже шестиэтажного дома на ул. Краснова, д. 30. Этот здание было построено 1999 году.

Тоги состоятся 27 июня.

Андрей Гладиков — один из руководителей компании «Камская долина». В марте 2019 года его признали банкротом по иску Сбербанка. Гладиков и его партнёр, экс-председатель совета директоров «Камской долины» Алевтина Романова, выступали поручителями по кредитам строительного холдинга. Общий долг превысил 1 млрд руб. Гладиков оценивал свои незакрытые финансовые обязательства в 1,46 млрд руб.

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