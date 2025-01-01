За сутки в Прикамье произошло 22 пожара Больше всего возгораний случилось в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, за минувшие сутки, 17 мая спасатели ликвидировали на территории региона 22 возгорания.

В ведомстве уточнили что девять пожаров случилось в Перми. По два пожара произошло в Березниковском и Пермском округах, а по одному на территориях Чайковского, Кунгурского, Краснокамского, Нытвенского, Сивинского, Ильинского, Лысьвенского, Губахинского и Добрянского округов.

Чтобы предотвратить пожары, МЧС по региону проводит масштабную профилактическую работу. Для этого 468 сотрудников разделились на 191 профилактических групп и ведут работу с населением: обходят места проживания граждан, проводят инструкции по мерам пожарной безопасности и раздают памятки.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Нытвенском городском округе случился пожар на ул. Урицкого, в ходе которого травмы получили два человека, один из них — ребёнок.

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