В Прикамье на пожаре в Нытве пострадали два человека Среди них был один ребёнок Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю реагировали на сообщение о пожаре в Нытвенском муниципальном округе

В Нытвенском городском округе случился пожар на ул. Урицкого, в ходе которого травмы получили два человека, один из них — ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило 17 мая в 19:27. К месту вызова приехали 22 огнеборца и четыре спецмашины. Спасатели установили, что горят два дома.

Во время тушения пожара спасли ребёнка, выведя его на свежий воздух. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались шестеро человек.

Пожар спасатели смогли локализовать в 19:49. Открытое горение было ликвидировано в 20:07. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.