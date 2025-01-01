В Пермском крае простились с участником СВО из Красновишерска Романа Тимофеева похоронили 17 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

Жители Красновишерска проводили в последний пусть участника СВО Романа Тимофеева. Мужчина погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщает администрация Красновишерского округа на официальной странице в соцсетях.

При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не уточнили.

«Солдат отдал свою жизнь, защищая мирное население новых регионов РФ, подвергающихся агрессии со стороны ВСУ», — сообщается на странице муниципалитета ВКонтакте.

В администрации Красновишерска выразили соболезнования родным военнослужащего.

Напомним, ранее стало известно о гибели сразу двух жителей Кизеловского округа Прикамья: ефрейтора Артёма Ситникова 1999 г.р. и рядового, водителя-механика Эдуарда Штуца 1977 г.р. Обстоятельства гибели солдат также не разглашались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.