На СВО погибли два жителя Кизеловского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Кизеловского округа Прикамья сообщила о гибели в зоне проведения специальной военной операции местных жителей: ефрейтора Артёма Ситникова, 1999 г.р., и рядового, водителя-механика Эдуарда Штуца, 1977 г.р. Обстоятельства гибели солдат не разглашаются. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Церемония прощания с Артёмом Ситиниковым состоится 19 мая в 11:00 в Кизеле, во Дворце культуры. Проводить Эдуарда Штуца в последний путь можно будет 20 мая в 11:00 там же. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в социальных сетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб уроженец Нытвенского района Прикамья Алексей Каменских. В последний путь военнослужащего проводят 17 мая.

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