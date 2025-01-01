На СВО погиб житель Прикамья Алексей Каменских С ним простятся 17 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время спецоперации, проявив мужество и героизм, погиб уроженец Нытвенского района Прикамья Алексей Каменских. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в социальных сетях.

Обстоятельства гибели солдата не разглашаются.

В последний путь военнослужащего проводят 17 мая. Церемония прощания с рядовым Алексеем Каменских начнётся во Дворце культуры и спорта в п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

В администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 14 мая в Красновишерске простились с участником СВО Никитой Антипиным, который погиб на территории ДНР. Обстоятельства гибели военнослужащего также не уточнялись. Мужчину похоронили с воинскими почестями в с. Верх-Язьва.

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