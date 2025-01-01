На севере Пермского края простились с участником СВО Никитой Антипиным Он погиб на территории ДНР Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Красновишерского округа

В Красновишерске 14 мая проводили в последний путь военнослужащего Никиту Антипина, который погиб во время спецоперации на территории ДНР. Об этом администрация муниципалитета сообщила на своей официальной странице ВКонтакте.

Обстоятельства гибели военнослужащего местные власти не уточнили.

Администрация Красновишерска выразила соболезнования всем родным и близким погибшего. Мужчину похоронили с воинскими почестями в селе Верх-Язьва.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Бардымском округе простились отцом троих детей Алмазом Мукминовым. Он подписал контракт для участия в спецоперации в октябре прошлого года и погиб 22 декабря в возрасте 38 лет.

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