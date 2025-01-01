На юге Прикамья простились с многодетным участником СВО Алмаз Мукминов погиб в конце прошлого года в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В селе Краснояр-I Бардымского округа 14 мая проводили в последний путь рядового Алмаза Мукминова, который погиб в зоне СВО. Об этом рассказали в администрации муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Алмаз Мукминов родился 17 октября 1986 года в д.Усть-Тунтор Бардымского района. Он окончил 11 классов Елпачихинскую среднюю школу, а в 2003 году поступил в Пермский финансово-экономический колледж, где выучился на правоведа. С 2005-2007 годы мужчина служил в рядах российской армии.

Фото: администрация Бардымского округа

В прошлом году, 11 октября, он подписал контракт для участия в спецоперации и погиб 22 декабря того же года в возрасте 38 лет.

Фото: администрация Бардымского округа

У мужчины остались супруга и трое сыновей.

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