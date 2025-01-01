В Перми байкеры открыли новый мотосезон Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми 17 мая ознаменовалось официальным стартом нового мотосезона. Торжественное событие развернулось у ТРЦ «Планета». О программе праздника «Новый компаньон» сообщал раньше.

В своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин отметил: «Сегодня в Перми большим мероприятием был открыт новый мотосезон. Основная цель которого — подчеркнуть важность безопасного и вежливого поведения на дорогах».

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края также отметили, что с началом мотосезона возрастает ответственность каждого, кто участвует в дорожном движении. «Просим водителей автомобилей и мотоциклов быть предельно внимательными и соблюдать ПДД! Важно помнить о взаимоуважении на дороге и учитывать маневренность двухколесного транспорта», — подчеркнули в ЦБДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.