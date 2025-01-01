Алёна Бронникова Официальное открытие мотосезона в Перми пройдёт 17 мая Колонна отправится от ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Открытие мотосезона в Перми в этом году состоится 17 мая. Старт мотоколонны и праздничная часть мероприятия запланированы, как и в прошлом году, у ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Начало праздника намечено на 14:00. У ТРЦ будут организованы зоны картинга, мотошколы, для детей предусмотрят беговелы. На площадке выступят кавер-группа Chiken GUN и танцевальные группы, в программу войдёт мотофристайл-шоу, а также гастрономические угощения.

Мотоколонна отправится от «Планеты» в 15:30. Участники проедут по городу и к 16:30 вернутся обратно к месту старта. В заключительной части праздника гостей ждёт ещё один блок от группы Chiken GUN и выступление DJ.

Ранее стало известно, что в ТРЦ «Планета» закрывается благотворительный магазин «Тепло», который был открыт пермской благотворительной организацией «Территория семьи». Руководитель Анна Зуева сообщила, что не оставляет надежду на возрождение проекта, магазин сможет открыться вновь, если найдётся партнёр.

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