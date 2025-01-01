В Перми закрывается благотворительный магазин «Тепло» Он работал в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Анной Зуевой

В начале следующей недели, 19 мая, в Перми закроется благотворительный магазин «Тепло», который работал в рамках проекта, открытого пермской благотворительной организации «Территория семьи».

«Решение далось мне очень тяжело. Морально сейчас непросто, и я хочу поделиться с вами своими мыслями. Основная причина в том, что я физически не справляюсь с управлением «Территорией семьи» и «Теплом» одновременно. Я искала партнера несколько месяцев, пробовала разные форматы, но нужный человек так и не нашелся», рассказала в соцсетях руководитель «Территории семьи» Анна Зуева.

Вместе с тем, она отметила, что не оставляет надежду на возрождение проекта, поблагодарив всех, кто принимал в нём участие.

В беседе с «Новым компаньоном» Анна Зуева сообщила, что пока по «Теплу» нет никаких конкретных планов, но если найдётся партнёр, то магазин сможет открыться вновь.

«Главные планы — открыть в этом году третью кризисную квартиру, начать ремонт в новом помещении и запустить пространство для подростков», — поделилась Зуева.

В магазине «Тепло» можно было купить женскую одежду и обувь, а также аксессуары в отличном состоянии и экопродукцию. Доход от их продажи шел на помощь семьями с детьми в беде.

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