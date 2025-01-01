На исторический форум в Пермь пригласили делегацию из Кыргызстана Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Пермские власти приняли участие в обсуждении, посвящённом вкладу граждан Киргизии в победу в Великой Отечественной войне. В годы войны около тысячи кыргызстанцев были направлены на заводы и фабрики Пермской (тогда — Молотовской) области.

Как отметили в пресс-службе Пермской городской думы, это важно учитывать для сохранения исторической памяти о героизме предшествующих поколений и укрепления отношений между нашими государствами и городами в наши дни. Представители Перми направили приглашение коллегам из Кыргызстана принять участие в IX Городском историческом форуме.

Исторический форум (проводится под патронажем Пермской гордумы) будет проводиться в Перми уже в девятый раз, он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Форум носит название «Великая Победа. Пермские страницы». В рамках форума пройдут Всероссийская научно-практическая конференция и научно-практическая конференция для учащихся школ «Мой город Пермь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.