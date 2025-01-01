Парк Горького подал встречный иск на пермский департамент земельных отношений Он требует признать право собственности на пристройку к театру эстрады Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе судебного разбирательства между администрацией Перми и компанией «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР), арендующей парк Горького, касательно демонтажа незаконных построек, ЦПР подал встречный иск. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания требует признать за собой права собственности на пристройку к театру эстрады, где в праздничные и выходные дни проводятся различные мероприятия. В ЦПР утверждают, что пристройка выполняет функцию гримёрки, являясь неотъемлемой частью театра эстрады и переданной арендатору парка вместе с остальным имуществом.

Суд принял иск ЦПР к рассмотрению. Встречный иск является ответом на заявление департамента земельных отношений, оспаривающего право собственности парка на театр эстрады и проходную будку. Власти города пока не дают комментариев по поводу изменения своих требований. Параллельно мэрия добивается признания самовольными и сноса шести объектов в парке, включая туалеты, гараж, летние кафе и аттракцион «Дом Дракулы».

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