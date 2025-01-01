Налоговая инспекция ликвидирует первое юрлицо пермского «Урал-Грейта» Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

Фонд содействия игровым видам спорта «Урал-Грейт» ликвидируется. Согласно «СПАРК-Интерфакс», решение об исключении недействующей организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) было инициировано налоговой службой 7 мая.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», данная организация, основанная 16 июня 1995 года, положила начало наиболее успешному баскетбольному проекту в Пермском крае — «Урал-Грейт». Впоследствии баскетбольный клуб продолжил свою деятельность через другие юридические лица, которые также были ликвидированы, включая ОАО «ПБК «Урал-Грейт» и Пермскую региональную общественную организацию «ПБК «Урал-Грейт».

В 1995 году инициаторами создания Фонда поддержки игровых видов спорта «Урал-Грейт» выступили пермские баскетболисты, участники областного чемпионата: Сергей Кущенко, Владислав Исаев, Александр Антонов и Владимир Мартыненко. Клуб, дважды завоевавший титул чемпиона России по баскетболу, являлся самым ярким спортивным проектом Пермского края. В 2009 году баскетбольный клуб «Урал-Грейт» прекратил своё существование из-за финансовых трудностей, включая задолженности по заработной плате перед игроками.

В 2012 году бывшие игроки «Урал-Грейта» основали баскетбольный клуб «Парма», который продолжает свою деятельность и сегодня. Управление новым спортивным проектом осуществляет Фонд развития пермского баскетбола «Парма».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.