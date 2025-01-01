В женской колонии Прикамья создали макеты военной техники Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В исправительном учреждении №28 города Березники Пермского края заключённые женщины создали необычные модели военной техники в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСИН.

В процессе создания макетов применялись подручные средства, такие как бумага, картон, текстиль и клей. Осуждённые занимались рукоделием в часы досуга, демонстрируя креативность и трудолюбие.

По словам организаторов, подобные инициативы ориентированы на стимулирование творческих способностей заключённых, способствуют их саморазвитию и углублению знаний об историческом прошлом государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.