Зарплата ректора Пермского института культуры превысила 313 тысяч рублей Это на 55 тысяч больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Людмила Дробышева-Разумовская

Архив ИД «Компаньон»

В 2024 году ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская получала в среднем 313,7 тыс. руб. в месяц, что на 55 тыс. руб. превышает её заработок в предыдущем году. Главный бухгалтер Инна Синцова зарабатывала по 165,7 тыс. руб. а проректор по административно-хозяйственной деятельности Анатолий Логинов имел зарплату в 141,4 тыс. руб., сообщает «Рифей».

Ранее были обнародованы сведения о доходах руководителей других пермских вузов. Так, Игорь Германов, ректор ПГНИУ, в среднем получал 473,6 тыс. руб. в месяц, а ректор ПНИПУ Антон Петроченков — 971,2 тыс. руб.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет отказался от публикации информации о зарплатах своего руководства. Представители пресс-службы университета объяснили Указом президента РФ № 968 от 29 декабря 2022 года, касающийся особенностей исполнения антикоррупционных обязанностей в период проведения специальной военной операции.

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