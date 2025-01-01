Синоптики подробно рассказали о погоде в Прикамье в выходные 17 и 18 мая Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие выходные.

Так, в субботу, 17 мая, отступающая на восток часть циклона обусловит небольшие дожди в северных и восточных районах края. Утренние часы на севере будут отмечены туманами. В Перми в ночное время возможен незначительный дождь, днём осадки не прогнозируются. Ветер сменится на северо-западный и северный, его скорость составит 7-12 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +10°С, в северных районах опускаясь до 0°С, в Перми — +5…+7°С. Днём воздух прогреется до +15…+20°С, в восточной части области — до +10°С, в Перми — +15…+17°С.

В воскресенье, 18 мая, область повышенного давления обеспечит сухую погоду ночью, однако во второй половине дня в большинстве районов, включая Пермь, пройдут кратковременные дожди, на западе местами с грозами. Ветер будет дуть с юго-запада, ночью со скоростью 4-9 м/с, днём с порывами до 14 м/с. Ночная температура воздуха составит 0…+5°С, в Перми +2…+4°С. Днём воздух прогреется до +18…+23°С, на крайнем севере до +13…+15°С.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе температура будет на 1-3°С ниже средних многолетних значений, ожидаются ежедневные дожди от небольших до умеренных, а на крайнем севере 20 мая не исключён мокрый снег.

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