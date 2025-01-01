УК выплатит пермской семье компенсацию за жару в квартире Поделиться Твитнуть

На протяжении трёх отопительных сезонов семья с двумя маленькими детьми мучилась от перегрева в своей двухкомнатной квартире. Причиной тому была нестерпимая жара, из-за чего постоянно были открыты окна и, как следствие, сквозняки и частые простуды. Несмотря на регулярные жалобы в коммунальные службы, ситуация не менялась. Представители ресурсоснабжающей организации фиксировали в актах значительное превышение температуры в квартире, однако не могли решить проблему, так как регулировка системы отопления относилась к компетенции управляющей компании, а не поставщика ресурсов. Чтобы добиться комфортных условий проживания и компенсации за неудобства, семье пришлось обратиться в суд.

После подачи иска в суд, УК всё-таки провела корректировку теплоснабжения, установив специальное устройство. Тем не менее, компания отказалась добровольно компенсировать моральные и физические страдания супругам, действовавшим в интересах своих несовершеннолетних детей. Районный суд не поддержал требования истцов о выплате компенсации, но апелляционная инстанция пересмотрела дело. Пермский краевой суд обнаружил ряд обстоятельств, указывающих на причинение морального вреда семье. Истцы, проживая несколько лет в дискомфортных температурных условиях, полностью оплачивали некачественную услугу, потратив около 150 тыс. руб. Дополнительными причинами для переживаний стали многочисленные вызовы теплотехников, долгая переписка с УК и необходимость обращения в суд. В результате суд обязал УК выплатить каждому члену семьи компенсацию в размере 10 тыс. руб. и штраф 5 тыс. руб. за нарушение прав потребителей.

Исполнительные документы на общую сумму 60 тыс. руб. поступили в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. Организация-должник была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о принудительных мерах в случае неуплаты. Во избежание ареста счетов и штрафов коммунальная организация перечислила всю сумму долга на депозитный счёт службы приставов. Средства были переданы взыскателям, и исполнительное производство было завершено в полном объёме, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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