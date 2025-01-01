Экс-руководитель «Камской долины» Алевтина Романова выйдет из колонии по УДО Её срок истекает в декабре 2026 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский городской суд 16 мая удовлетворил ходатайство экс-заместителя гендиректора и совладелицы АО «Камская долина» Алевтины Романовой об условно-досрочном освобождении. О таком решении стало известно во время заседания в Пермском краевом суде, где рассматривалась апелляции ещё по одному уголовному делу в отношении Романовой. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Прикамье".

Отметим, ранее апелляционная инстанция Пермского края оставила в силе решение суда по делу экс-руководителей «Камской долины» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Во время рассмотрения апелляции прокуратура требовала изменить квалификацию действий осуждённых на ч. 2 ст. 201 УК РФ и назначить им наказание в виде шести и семи лет лишения свободы соответственно. Адвокаты экс-топ-менеджеров настаивали на полной невиновности своих подзащитных и требовали их оправдания.

Напомним, в феврале 2022 года Алевтину Романову осудили на пять лет колонии за незаконную реализацию паёв на квартиры в ЖСК «Синица». Она не признала свою вину. Впоследствии ей снизили срок до четырех лет и одного месяца. Сейчас Романова находится в ИК-28 в Березниках. Срок её наказания истекает 20 декабря 2026 года.

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