Загородный дом хотели бы купить 56% пермяков Более половины готовы потратить на его приобретение свыше 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опросу, проведённому «Росгосстрахом» и ЦИАН, 56% жителей Перми проявляют интерес к приобретению загородной недвижимости. При этом треть из них склоняются к покупке готового дома, а остальные рассматривают варианты с недостроенными объектами, оценивая их состояние и стоимость.

Среди предпочтений пермяков лидируют двухэтажные дома, которые выбирает половина потенциальных покупателей. Одноэтажные строения привлекают 42% респондентов, хотя на рынке преобладают именно одноэтажные предложения (53%). Большинство (54%) отдают предпочтение деревянным домам, в то время как блочные выбирают 21%, а кирпичные — 18%. Деревянные дома составляют около половины (48%) от общего объёма предложений.

Важным критерием является площадь дома. Наибольший интерес вызывают дома площадью 5-100 кв. м (34%). Дома до 50 кв. м выбирают 30%, а более просторные строения, площадью 100-150 кв. м, — 17%.

Многие планируют достраивать на участке дополнительные сооружения. Треть планирует установить теплицы, бани или гаражи. Предпочтительная площадь участка в большинстве случаев составляет 4-6 соток (26%), четверть выбирают 7-9 соток, а каждый пятый — 10-12 соток.

Загородные дома в Пермском крае, как правило, обеспечены основными коммуникациями: электричеством (98%), канализацией (88%), водоснабжением (92%) и отоплением (62%). При выборе дома наличие электричества (98%) и водоснабжения (88%) является приоритетным. Далее следуют канализация (86%) и отопление (54%).

Развитая инфраструктура, такая как близость магазинов (85%) и транспортная доступность (45%), тоже важны. Многие обращают внимание на наличие леса (75%), удалённость от медучреждений (45%) и города (40%), на безопасность (35%) и экологическую обстановку (20%).

Более половины (53%) готовы потратить на загородный дом свыше 5 млн руб., 31% рассматривают варианты от 1 до 3 млн руб., а 16% — от 3 до 5 млн руб. Большинство интересуется домами стоимостью до 5 млн руб. (40%), 36% — от 5 до 10 млн руб., и 12% — от 10 до 15 млн руб.

58% планируют постоянно проживать в загородном доме, а 26% — использовать его для садоводства.

Для обеспечения безопасности 55% планируют установить видеонаблюдение, 45% — сигнализацию, а 30% — проверять коммуникации. Большинство (65%) полагаются на страховой полис.

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