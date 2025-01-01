В Перми полиция задержала подозреваемых в краже велосипедов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделении полиции Мотовилихинского района Перми поступили заявления от трёх жильцов многоквартирного дома на ул. Серебристой о пропаже велосипедов. Все они указали, что хранили свои двухколёсные транспортные средства в специально оборудованном помещении на первом этаже подъезда.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что трое неизвестных, воспользовавшись незапертой дверью, проникли в подъезд и совершили кражу трёх велосипедов, нанеся ущерб потерпевшим на общую сумму 108 тыс. руб.

Благодаря оперативным действиям полиции личности подозреваемых были установлены, и они были задержаны. Злоумышленниками оказались трое молодых мужчин 33, 28 и 24 лет. Украденные велосипеды к моменту задержания уже были проданы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В МВД отметили, что кражи велосипедов — распространённое явление в Пермском крае в летний период. Велосипеды становятся легкой целью для преступников, стремящихся к незаконному обогащению, которые похищают их для последующей перепродажи через нелегальные каналы сбыта. Высокий спрос на велосипеды делает их привлекательными для злоумышленников. Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательно относиться к сохранности своего имущества.

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