Мать вынесла двухлетнего ребёнка из горящего дома в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 15 мая, в 11:23 в Гайнском муниципальном округе Пермского края было зафиксировано возгорание, о чём немедленно были оповещены пожарные службы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия, в п. Гайны, оперативно выдвинулись две единицы техники и шесть человек личного состава.

По прибытии первого пожарного расчёта было установлено, что в жилом доме произошло возгорание личных вещей.

В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. До прибытия спасателей мать самостоятельно вынесла из горящего дома ребёнка 2023 г.р.

Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 11:26. Площадь, охваченная огнём, составила 1 кв. м.

Предварительной причиной инцидента называется нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

В настоящий момент сотрудники надзорных органов Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств и окончательной причины возникновения пожара.

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