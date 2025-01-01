В Пермском округе приостановлена работа пекарни «Барин» В работе предприятия общественного питания выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

По результатам проверки, проведённой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении ИП Лубнин С.П., принято решение временно запретить работу по оказанию услуги общественного питания в пекарне «Барин» в с. Култаево Пермского округа.

В пресс-службе ведомства пояснили, что во время проверки в пекарне были выявлены многочисленные нарушения, в том числе — несоблюдение поточности технологических процессов, приём продуктов без соответствующих сопроводительных документов. Кроме того, производственный цех не оснащён техническими средствами для реализации технического процесса, отсутствуют технические документы на изготавливаемую продукции, у сотрудников нет личных медицинских книжек, в помещениях не проводится должная уборка и т.д.

Для решения вопроса о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности материалы проверки направлены в Пермский районный суд.

Напомним, 7 мая из-за нарушений санитарных норм в Прикамье по решению суда приостановлена деятельность ещё двух заведений общественного питания. По информации краевого управления Роспотребнадзора, речь идёт о павильонах «Шаурма» в Барде и Чернушке, где были проведены проверки совместно с прокуратурой.





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