В прокуратуре посчитали преждевременным увеличение платы за парковки в Перми Надзорный орган направил отрицательное заключение на проект мэрии Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что надзорное ведомство направило отрицательное заключение на проект постановления администрации Перми, которое предусматривает увеличение платы за использование парковок в центре города с 1 июля этого года.

Как отмечается в заключении прокуратуры, 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчёта размера платы за пользование платными парковками переданы краевому правительству, которое пока не приняло нормативный акт.

В ведомстве полагают, что с учётом этих обстоятельств используемая мэрией Перми методика расчёта, утверждённая решением гордумы, не подлежит применению. Таким образом, увеличение размера платы за парковки является преждевременным.

Напомним, в начале этой недели в Пермской дирекции дорожного движения заявили, что проанализировали загруженность платных парковочных мест в краевом центре в середине апреля. Результаты показали, что в пределах зоны платной парковки наблюдается высокая интенсивность использования дорожной сети, поэтому чиновники решили в очередной раз увеличить стоимость парковок в тарифных зонах № 101, 201, 202, 301 и 302— с 20 до 30 руб. в час.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.