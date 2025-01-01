С 1 июля в центре Перми вырастет стоимость платной парковки Уровень занятости парковочных мест здесь превысил 90% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская дирекция дорожного движения сообщила о проведении анализа загруженности платных парковочных мест в краевом центре в середине апреля. Результаты показали, что в пределах зоны платной парковки наблюдается высокая интенсивность использования дорожной сети. В частности, в тарифной зоне №101 заполняемость парковочных мест превышает 90%. В соответствии с Методикой расчёта оплаты платных парковок, утверждённой Пермской городской думой, на антикоррупционную экспертизу представлен проект постановления об увеличении стоимости парковки в тарифной зоне №101 на 10 руб. – с 20 до 30 руб., начиная с 1 июля 2025 года.

Также произойдёт объединение тарифных зон №103 и 101, в результате чего участки улиц, ранее относившиеся к зоне №103, будут включены в тарифную зону №101.

Территория тарифной зоны платных парковок №101 ограничена участками следующих улиц: Плеханова, Луначарского (частично), Окулова (частично), Советская (частично), Парковая, Клименко, Пушкина (частично), Островского, Революции (частично), Чернышевского, Героев Хасана, Соловьёва и Куйбышева (частично).

Кроме того, с 1 июля 2025 года стоимость пользования платными муниципальными плоскостными парковками, расположенными в тарифных зонах №201, 202, 301 и 302, составит 30 руб.

После введения нового тарифа системы оплаты парковки будут автоматически перенастроены. Оплатить парковку можно будет через сайт «Парковочное пространство Перми», мобильное приложение RuParking, SMS, паркоматы (с использованием банковской карты) и абонементы.

Напоминаем, система платных парковок действует в Перми с 2016 года.

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