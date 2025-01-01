От пермской компании «Кама шииппинг» требуют 10 миллионов за гибель моряка Матрос Данил Саблин погиб во время крушения нефтетанкера «Волгонефть 212» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинском районном суде Перми, где рассматривался иск родителей погибшего моториста танкера «Волганефть 212» Дениса Саблина, была озвучена сумма требований: 10 млн руб.

По данным Properm.ru, именно эту сумму потребовал на суде Александр Саблин, отец погибшего, от ООО «Кама шиппинг». Представители компании не возражали против компенсации морального вреда, однако посчитали, что размер выплаты завышен. Потерпевшей по уголовному делу признали мать матроса Данила Саблина.

Женщина обратилась за деньгами на репатриацию и захоронение, но, как выяснилось, ответчик не мог перевести деньги в связи с арестом счетов. По словам юриста, деньги перевёл владелец компании со своего счета.

Напомним, после аварии танкера, повлекшей загрязнение Чёрного моря и прибрежной зоны нефтью, был задержан 34-летний капитан судна, уроженец Перми. Впоследствии выяснилось, что танкер не принадлежал «Кама шиппинг», а был арендован компанией. Владельцы судна также планируют обратиться в суд для взыскания убытков с пермской организации.

Трагический инцидент произошёл в середине декабря 2024 года. Судно затонуло недалеко от Керченского пролива. Большинству членов экипажа удалось спастись, однако один молодой моряк, работавший мотористом, погиб.

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