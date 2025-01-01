Отец погибшего на пермском танкере моториста собирается взыскать компенсацию Рассмотрение иска назначено в Мотовилихинском районном суде на 15 мая Поделиться Твитнуть

Отец моториста, ставшего жертвой крушения танкера «Волгонефть-212» в Чёрном море, намерен добиваться выплаты компенсации от компании «Кама шиппинг». Об этом пишет Properm.ru.

Трагический инцидент произошёл в середине декабря 2024 года. Судно затонуло недалеко от Керченского пролива. Большинству членов экипажа удалось спастись, однако один молодой моряк, работавший мотористом, погиб.

Рассмотрение иска жителя Астрахани назначено в Мотовилихинском районном суде на 15 мая. Указывается, что денежные средства планируется взыскать с компании «Кама шиппинг», являвшейся оператором танкера, однако размер требуемой компенсации не разглашается.

Мать погибшего моториста сообщила, что подала в компанию документы для компенсации расходов на похороны сына. Поскольку ответа от организации не последовало, она намерена добиваться выплаты через судебные органы.

Напомним, после аварии танкера, повлекшей загрязнение Чёрного моря и прибрежной зоны нефтью, был задержан 34-летний капитан судна, уроженец Перми. Впоследствии выяснилось, что танкер не принадлежал «Кама шиппинг», а был арендован компанией. Владельцы судна также планируют обратиться в суд для взыскания убытков с пермской организации.

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