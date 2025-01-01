Открытие выставки трофейной техники НАТО в Перми перенесли из-за аварии Новые сроки пока не названы Поделиться Твитнуть

фото: МЧС России

В Перми перенесли сроки открытия выставки трофейной техники НАТО. Она должна была работать с 15 по 25 мая у ТРК «СпешиLove». Причиной стало ДТП на трассе в Башкортостане — грузовик КАМАЗ, перевозивший технику, столкнулся с легковушкой, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъёма планируется привлечение автокрана.

Сотрудники МЧС Башкортостана работают на месте ДТП (оно произошло на 1518 км трассы М-5 в Иглинском районе). В аварии пострадали два человека.

В краевом минкульте сообщили rifey.ru, что выставка переносится по независящим от организаторов причинам, новые даты будут объявлены позже.

Напомним, выставка трофейной техники НАТО — федеральный проект, реализуемый при поддержке Минобороны РФ. Экспонаты — военные машины, выведенные из строя российскими войсками в зоне СВО и доставленные в Россию. Посетители смогут увидеть боевые машины, оценить их характеристики. Организаторы отмечают, что выставка не только демонстрирует военные экспонаты, но и способствует формированию национального самосознания и патриотизма.

В экспозиции представлено 10 единиц техники: БМП Bradley (США), БМП Marder-1A3 (Германия), БТР M113 (США), БТР FV103 Spartan (Великобритания), БТР VAB (Франция), бронеавтомобили: Kirpi (Турция), HMMWV (США), MaxxPro (США), «Козак» (Украина) и Roshel Senator (Канада).

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