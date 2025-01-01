Девушку, чьё тело нашли на заборе в Перми, похоронили в белом платье Поделиться Твитнуть

фото: Анна Якурнова / АиФ

В селе Мокино 15 мая прошла церемония прощания с девушкой, обнаруженной мёртвой на ограде бара в Перми в ночь на 11 мая. Как сообщает perm.aif.ru, на похоронах присутствовали десятки близких и друзей. Похоронили 18-летнюю Надежду Вожакову в белом платье.

Обстоятельства трагической гибели Надежды, расследуемые СКР, вызывают множество вопросов у родных. Многие детали произошедшего кажутся им неясными. Мать девушки узнала о случившемся 12 мая, в день своего рождения.

Известно, что Надежда Вожакова росла в большой семье, где было 9 братьев и сестёр. Все они глубоко потрясены случившим и надеются на всестороннее расследование, которое позволит установить все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако, как сообщили в региональном министерстве безопасности, основной версией следствия остаётся несчастный случай. Следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Вероятно, девушка хотела перелезть через забор, но наткнулась на прутья.

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