Алина Наумова
В Прикамье планируют ввести выплаты для поддержки молодых специалистов в агросекторе
Сейчас выплаты зависят от образования и агросферы
Поделиться
Твитнуть
Молодые парламентарии Пермского края разработали новый законопроект, направленный на поддержку молодых кадров в агропредприятиях региона.
В соответствии с инициативой, молодые специалисты, работающие в сельскохозяйственных организациях, смогут получать стимулирующие выплаты. Сейчас такие выплаты составляют 100 или 150 тыс. руб. в зависимости от уровня образования, однако они не распространяются на сотрудников крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Предложение Молодёжного парламента заключается в расширении этих выплат на все категории сельскохозяйственных организаций. Инициатива была одобрена на недавнем заседании Молодёжного парламента и вскоре будет представлена на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.
Ранее также сообщалось, что, по данным аналитиков, через 4,8 лет половина населения Прикамья начнёт зарабатывать около 100 тыс. руб. в месяц, а ещё через 7,8 лет около 75% пермяков достигнут такого уровня заработной платы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть