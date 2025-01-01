Алина Наумова В Прикамье планируют ввести выплаты для поддержки молодых специалистов в агросекторе Сейчас выплаты зависят от образования и агросферы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Молодые парламентарии Пермского края разработали новый законопроект, направленный на поддержку молодых кадров в агропредприятиях региона.

В соответствии с инициативой, молодые специалисты, работающие в сельскохозяйственных организациях, смогут получать стимулирующие выплаты. Сейчас такие выплаты составляют 100 или 150 тыс. руб. в зависимости от уровня образования, однако они не распространяются на сотрудников крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.





Предложение Молодёжного парламента заключается в расширении этих выплат на все категории сельскохозяйственных организаций. Инициатива была одобрена на недавнем заседании Молодёжного парламента и вскоре будет представлена на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.





Ранее также сообщалось , что, по данным аналитиков, через 4,8 лет половина населения Прикамья начнёт зарабатывать около 100 тыс. руб. в месяц, а ещё через 7,8 лет около 75% пермяков достигнут такого уровня заработной платы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.