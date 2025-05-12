Алина Наумова Через пять лет прогнозируется рост зарплаты пермяков до 100 тысяч рублей Ещё 75% пермякам понадобится менее 8 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«РИА Новости» провели исследование и подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения зарплаты в регионе 100 тыс. руб. в месяц с учётом цен, выплат НДФЛ и единой покупательной способности. В статистике подсчитывается, какой промежуток времени необходим для достижения такого уровня средней заработной платы.

Согласно опубликованным данным, Пермский край находится на 29 месте в рейтинге российских регионов. По данным аналитиков, через 4,8 лет половина населения Прикамья начнут зарабатывать около 100 тыс. руб. в месяц, а ещё через 7,8 лет около 75% пермяков достигнут такого уровня заработной платы.





В топ-5 регионов в рейтинге с минимальным сроком для получения зарплаты в 100 тыс. руб. в месяц вошли Ямало-Ненецкий АО, где половина работников получают зарплату выше 100 тыс. руб. в месяц, а также Чукотский АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, где работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тыс. руб. в месяц менее чем через два года.

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