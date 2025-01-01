В Прикамье проходит акция «Чистые стены»
Фасады зданий будут очищать от граффити с рекламой наркотиков
С 12 мая по 30 июня в Пермском крае стартовала операция «Чистые стены» по уничтожению граффити, содержащих рекламу наркотиков. Она проводится в рамках «Месячника антинаркотической направленности», сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.
В ходе акции чиновники будут выявлять незаконные надписи и закрашивать их.
Информацию о запрещённых ресурсах направят в Роскомнадзор для блокировки. Всех жителей Прикамья призывают подключиться к акции и сообщить о подобных граффити на портал «Управляем вместе» — раздел Граффити/Граффити с рекламой наркотиков.
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