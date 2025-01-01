С начала года в Перми задержали 11 расклейщиков незаконных объявлений Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В мэрии Перми рассказали, что городские власти активно продолжают бороться с нелегальной рекламой, размещаемой на стенах зданий. К тем, кто нарушает закон, применяются административные наказания. Администрация города тесно сотрудничает с правоохранительными органами, включая полицию и Росгвардию, для выявления лиц, нарушающих городские правила благоустройства.

Так, 14 апреля, возле дома №60 по ул. Монастырской сотрудники городской административно-технической инспекции совместно с представителями Росгвардии задержали двух человек, занимавшихся несанкционированной расклейкой объявлений. Они размещали рекламу на столбах освещения по ул. Советской. С начала текущего года было задержано уже 11 расклейщиков.

В контрольном департаменте городской администрации напоминают, что за размещение объявлений в местах, не предназначенных для этого, предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф может достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

А за предоставление информации о случаях незаконного нанесения граффити жителям Перми выплачивается вознаграждение в 15 тыс. руб.

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