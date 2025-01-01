Профессор ПГНИУ покорил вершину Эльбруса Андрей Шихов прошёл 2350 метров Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский университет

Профессор кафедры картографии и геоинформатики Пермского государственного университета Андрей Шихов вновь стал участником 16-го Международного фестиваля горных экстремальных видов спорта RED FOX ELBRUS RACE, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как подчеркнули в Пермском университете, для Андрея Шихова фестиваль стал уже третьим по счёту. Как и в предыдущие годы, он начал свои соревнования с дистанции, известной как Вертикальный километр. После этого профессор принял участие в скоростном восхождении на Эльбрус от поляны Азау. Расстояние между ними составляет 2350 м.





Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race в этом году состоялся с 29 апреля по 9 мая. Соревнования прошли с 2 по 8 мая. Участниками фестиваля стали 220 человек, которые поборолись за победу в трёх номинациях: «Гонка» ски-альпинизм, Вертикальный километр и Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса. Организаторами мероприятия выступили Федерация альпинизма России и компания Red Fox.

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