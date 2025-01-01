Алина Наумова Утром в Перми произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов Водителей просят быть внимательнее Поделиться Твитнуть

Фото: ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" http://t.me/cbddpermkrai

В четверг, 15 мая, в Перми зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Первое произошло на перекрёстке улиц Островского и Орской, второе — на пересечении улиц Сибирской и Краснова.

В связи с открытием мотосезона в Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края попросили всех участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность, соблюдать ПДД и быть бдительными на дорогах.





«На дороге нужно быть особенно осторожным и предвидеть возможные манёвры других водителей», — отметили в ЦБДД.





Водителей автомобилей просят быть особенно внимательными при перестроении и поворотах, смотреть в зеркала заднего вида, так как мотоцикл может быть незаметен, а также соблюдать дистанцию.





Мотоциклистам необходимо надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть более предсказуемыми на дорогах общего пользования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.