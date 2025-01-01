Алина Наумова
Утром в Перми произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов
Водителей просят быть внимательнее
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В четверг, 15 мая, в Перми зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Первое произошло на перекрёстке улиц Островского и Орской, второе — на пересечении улиц Сибирской и Краснова.
В связи с открытием мотосезона в Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края попросили всех участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность, соблюдать ПДД и быть бдительными на дорогах.
«На дороге нужно быть особенно осторожным и предвидеть возможные манёвры других водителей», — отметили в ЦБДД.
Водителей автомобилей просят быть особенно внимательными при перестроении и поворотах, смотреть в зеркала заднего вида, так как мотоцикл может быть незаметен, а также соблюдать дистанцию.
Мотоциклистам необходимо надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть более предсказуемыми на дорогах общего пользования.
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