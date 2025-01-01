Автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД по Пермскому краю

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала выяснение причин инцидента, случившегося 14 мая 2025 года с сотрудником компании «Стройград Плюс» (специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей).

Согласно уведомлению, отправленному работодателем в инспекцию, в среду, примерно в 13:40, рабочий дорожной службы был сбит автомобилем «Газель» во время исполнения своих служебных обязанностей на обочине дороги Кунгур—Соликамск. В результате дорожно-транспортного происшествия работник 1977 г.р. скончался.

Сейчас идёт формирование комиссии для расследования несчастного случая. В процессе расследования будут истребованы материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проведены опросы свидетелей, должностных лиц организации, а также осуществлён правовой анализ документации, относящейся к трудовой деятельности погибшего. В случае выявления нарушений норм трудового права будут предприняты соответствующие административные меры.

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