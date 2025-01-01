Многодетные семьи Перми ещё могут подать заявку на получение участка под Усть-Качкой
До 16 мая пермские многодетные семьи имеют возможность подать заявку на получение земельного надела в районе Усть-Качки. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений города.
Участки расположены в п. Красный Восход и относятся к альтернативному перечню, поэтому для участия в процедуре жеребьёвки необходимо составить заявление и предоставить соответствующие документы. Отправить заявку может любая семья, вне зависимости от её позиции в реестре очерёдности.
Заявление и необходимый пакет документов следует направлять в городской департамент социальной политики по адресу: ул. Газеты «Звезда», 9. Приём граждан осуществляется по предварительной записи по тел.: 236-09-79, 236-12-75, 236-12-09 или по электронной почте: 2361209zemly@mail.ru. Кроме того, можно заполнить заявление в электронном виде на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных». Для подачи заявки на получение единовременной денежной выплаты в электронном формате необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и выбрать соответствующую услугу.
Жеребьёвка состоится 22 мая в 10:00 в ДК им. Калинина (ул. Куйбышева, 140).
Среди многодетных семей Перми будет распределено 415 земельных участков площадью от 466 до 599 кв. м. Разрешённое использование — ведение садоводства. На этих участках допускается возведение садового дома, площадь застройки которого не должна превышать 30% от площади земельного участка, а высота — не более трёх этажей. Предусмотрена техническая возможность подключения всех участков к инженерным сетям (электро- и газоснабжение).
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