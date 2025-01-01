Банк в Перми оштрафовали на 100 тысяч за разглашение информации о заёмщике Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю привлекли к ответственности банк за раскрытие конфиденциальной информации о заёмщике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для разбирательства послужило обращение жителя Перми в региональное отделение УФССП с жалобой на действия коллекторов. В своём заявлении он указал на психологическое воздействие, оказываемое сотрудниками банка на него и его пожилую родственницу.

В процессе проверки было установлено, что представитель банка, пытаясь взыскать просроченный долг, посетил должника по месту проживания. Не встретив его, сотрудник вступил в разговор с 70-летней пенсионеркой, проживающей в той же квартире. В ходе беседы он разгласил персональные данные заёмщика, включая сведения о сумме долга. Также он задавал вопросы, продал ли должник машину, и угрожал изъятием имущества.

Этот визит так взволновал пожилую женщину, что в течение двух недель она страдала от повышенного артериального давления, из-за чего пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.

По результатам рассмотрения дела, банк был признан виновным в нарушении законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). На банк был наложен штраф 100 тыс. руб. Отягчающим обстоятельством стало повторное привлечение данной кредитной организации к административной ответственности за аналогичное нарушение.

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