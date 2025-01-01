Лыжник из Перми Савелий Коростелёв вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes Юный спортсмен уже дважды становился чемпионом мира среди юниоров Поделиться Твитнуть

Журнал Forbes обнародовал предварительный список номинантов в свой ежегодный рейтинг «30 до 30». В категории «Спорт и киберспорт» оказался 21-летний лыжник из Перми Савелий Коростелёв, сын Натальи Коростелёвой, завоевавшей «бронзу» на Олимпиаде в 2010 году.

Юный спортсмен уже дважды становился чемпионом мира среди юниоров. В завершении предыдущего лыжного сезона Коростелёв сумел обойти самого Александра Большунова, заняв первое место в общем зачёте Кубка России. Олимпийский чемпион Александр Легков считает пермского лыжника восходящей звездой российского спорта (называет пермяка «сигма-боем» российских лыж).

В лонг-лист рейтинга также включён Иван Худяков-Веденяпин, дирижёр Пермской оперы.

«30 до 30» — ежегодный рейтинг, который Forbes составляет для выявления самых перспективных молодых людей России, не достигших 30-летнего возраста. В 2025 году данный список сформирован уже в седьмой раз.

Процесс формирования рейтинга включает несколько этапов. Сначала редакция Forbes совместно с экспертами выбирает сотню претендентов. До 20 мая проводится открытое онлайн-голосование на сайте издания. Окончательный список из 30 победителей формируется редакцией с учётом результатов голосования.

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