Дирижёр Пермской оперы вошёл в длинный список рейтинга Forbes «30 до 30» В театре призвали жителей Прикамья отдать свой голос за Ивана Худякова-Веденяпина Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

Иван Худяков-Веденяпин, дирижёр Пермской оперы, включён в расширенный перечень номинантов Forbes «30 до 30». Этот ежегодный рейтинг отмечает молодых профессионалов в возрасте до 30 лет, которые уже добились заметных успехов в своей сфере и получили общероссийское признание.

В частности, недавно Иван руководил музыкальной частью балета «Сильвия» Лео Делиба. Издание также подчёркивает его работу с редко исполняемыми произведениями: от авангардной музыки XX века до работ современных композиторов, таких как Владимир Раннев, Настасья Хрущева и Антон Светличный.

«Новую музыку надо исполнять: во-первых, пока мы играем её, а композиторы создают, мы все остаёмся живыми. Во-вторых, это просто жутко интересно», — говорит Иван.

Из представленных кандидатов жюри и редакция отберут 30 лучших.

В Пермском театре оперы и балета призвали жителей Прикамья отдать свой голос за Ивана. Проголосовать можно на сайте Forbes до 20 мая включительно.

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