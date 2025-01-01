МЧС предупредило о сложных метеоусловиях в Прикамье 15 мая Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Согласно предупреждению Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 мая в Пермском крае ожидаются сложные погодные условия.

В отдельных районах региона в четверг прогнозируются интенсивные осадки в виде дождя. Ожидается усиление ветра, скорость которого может достигать 20 м/с.

Представители МЧС отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий возрастает вероятность повреждений линий электропередачи, возникновения аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве, затруднений движения на дорогах и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, населению рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности: избегать приближения к линиям электропередачи, отключать электроприборы в случае перебоев с электроснабжением, строго соблюдать правила пожарной безопасности. Автомобилистам настоятельно советуют воздерживаться от резких маневров, контролировать скоростной режим и избегать резкого торможения.

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