Алёна Бронникова За неделю контролёры поймали в общественном транспорте Перми 568 безбилетников Пассажирам напоминают об обязательной регистрации поездок Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

За минувшую неделю контролёры провели 3 082 проверки в пермском общественном транспорте. На пассажиров, не оплативших проезд в автобусах и трамва трамвай ях, было составлено 568 актов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

«Не забывайте оплачивать проезд. Напоминаем, что регистрация поездки является обязательной. Безлимитные проездные также подлежат валидации», — призывают в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми на пять суток арестовали 58-летнюю женщину, которая не оплатила поездку в автобусе. Нарушительницу обнаружили контролёры и вызвали сотрудников Росгвардии. На просьбу предъявить документы, удостоверяющие личность, она ответила отказом, требование проехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств она также отказалась выполнять и устроила скандал. Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на пять суток.

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