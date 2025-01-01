В Перми безбилетную пассажирку арестовали на пять суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районном суде Перми было рассмотрено административное дело в отношении 58-летней местной жительницы. Она не оплатила проезд в общественном транспорте и поскандалила с росгвардейцами.

Согласно материалам дела, женщину, не оплатившую проезд в автобусе, обнаружили контролёры. Безбилетная пассажирка проявила агрессию, поэтому пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Последние попросили нарушительницу предъявить документы, удостоверяющие личность, но она отказалась. Тогда росгвардейцы предложили ей проехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Пермячка не подчинилась законному требованию, начала хватать сотрудников за форму и упираться ногами в землю.

В итоге участь безбилетницы решил суд. Он признал женщину виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника Росгвардии при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка) и назначил ей наказание в виде административного ареста на 5 суток.

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