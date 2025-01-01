Зампред Совбеза РФ провёл заседание рабочей группы на пермском заводе Дмитрий Медведев поделился итогами встречи в соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница Дмитрия Медведева ВКонтакте

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев принял участие в заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии, которое прошло 14 мая на пермском предприятии. Об этом он рассказал в соцсетях.

«На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю производства востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили реализацию инвестиционных проектов предприятиями ОПК», — сообщил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ прибыл в Пермь 14 мая. Сообщалось, что в рамках визита он посетит Пермский пороховой завод, Мотовилихинские заводы, завод «Машиностроитель» и завод им. Дзержинского. Кроме того, было запланировано внеочередное заседание Совета безопасности при участии представителей региональных оборонных компаний.

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