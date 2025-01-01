Пермь посетит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Он побывает на нескольких промышленных предприятиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 14 мая, в Пермь с визитом прибудет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки». Источник «Нового компаньона» подтвердил данную информацию.

В планах Дмитрия Медведева посетить ряд промышленных предприятий: Пермский пороховой завод, производственные площадки Мотовилихинских заводов, завод «Машиностроитель» и, возможно, завод им. Дзержинского.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в рамках визита на ФКП «Пермский пороховой завод» Медведев проведёт внеочередное заседание Совета безопасности. В мероприятии запланировано участие представителей региональных оборонных компаний.

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